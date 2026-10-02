دورة بكين.. سابالينكا تبدأ مشوارها بالمكسيكية

تمكنت البيلاروسية أرينا سابالينكا من تجاوز المكسيكية ريناتا ساراسوا 6ـ1 و6ـ3، متسلحة بـ11 إرسالًا ساحقًا، في مستهل مشوارها بحثًا عن لقب دورة الصين للألف نقطة في كرة المضرب للسيدات، الجمعة.

وتواجه المصنفة الثانية عالميًا التشيكية نيكولا بارتونكوفا في الدور الثاني.

وتأهلت سابالينكا على الرغم من عدد من الأخطاء المباشرة خلال المباراة التي استغرقت 62 دقيقة، إذ تفوّقت بوضوح على المكسيكية ساراسورا المصنفة 94 عالميًا، إذ كسرت إرسالها لتحسم اللقاء في الفرصة الثانية.

وقالت البالغة 28 عامًا: «كنت أحاول فقط التركيز على نفسي، وحاولت أن أبقى شرسة هجوميًا في إرسالي وفي استقبالي أيضًا، سعيدة جدًا بالمستوى الذي قدمته اليوم».

وفي وقت سابق الجمعة، نجحت اليابانية ناومي أوساكا في استعادة زمام المبادرة لتتخطى الأوزبكية ماريا تيموفييفا 6ـ3 و3ـ6 و6ـ3 في دور الـ32.

وتواجه بطلة الجراند سلام أربع مرات التشيكية سارة بيليك في الدور المقبل.

وتجاوزت الروسية بطلة فرنسا المفتوحة ميرا أندرييفا تعثرًا في المجموعة الأولى، لتتغلب على الصينية صاحبة البطاقة الحرة يوان يوي 3ـ6 و6ـ0 و6ـ0.

وتغلبت التشيكية بطلة ويمبلدون ليندا نوسكوفا، وصيفة بطولة بكين 2025، على الروسية إيلينا-جابرييلا روسه 6ـ4 و6ـ1.

وتواجه في الدور المقبل الأوزبكية بولينا كوديرميتوفا، فيما تلتقي نوسكوفا السويسرية فيكتوريا جولوبيتش في الدور الثالث.