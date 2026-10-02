جودو الآسياد.. عضة تقود يابانية إلى الذهبية

اعترف مسؤولون في الاتحاد الياباني للجودو أنهم لم يشهدوا حادثة مماثلة من قبل، وذلك بعدما بدت اللاعبة اليابانية رين مايدا، التي توّجت لاحقًا بالذهبية، وكأنها تعرضت للعض من منافستها الصينية خلال دورة الألعاب الآسيوية 2026.

وأوضحت ماكي تسوكادا، مدربة منتخب اليابان للسيدات في الجودو، لموقع «ذا ديجست» الرياضي أن هذه الحادثة كانت الأولى من نوعها التي تشهدها خلال مسيرتها الطويلة في هذه الرياضة.

وأضافت ماكي، عقب الواقعة التي شهدتها منافسات وزن تحت 70 كجم: «في بطولات مثل الألعاب الآسيوية، وقعت في السابق حوادث يتعرض فيها أحد اللاعبين للكمة في الوجه أو لتورم في العين، لكني لم أر شيئًا كهذا من قبل، أشعر بالندم لأننا لم نتوقع احتمال حدوث شيء من هذا القبيل».

وأشارت المدربة اليابانية إلى أن آثار العض كانت ظاهرة بوضوح، على الرغم من وضع رين شريطًا واقيًا على ذلك الجزء من ذراعها، متابعة: «وصل الأمر إلى حد اعتقدنا معه أنها قد تبدأ بالنزيف، لكنه لم يتطور إلى درجة تستدعي تطهير الجرح أو اتخاذ إجراءات من هذا النوع، ومع ذلك، كانت آثار الأسنان واضحة وثابتة على ذراعها».

وحصلت رين على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسات وزن تحت 70 كجم في ناجويا، بعدما استُبعدت الصينية تانج جينج من المباراة بعد نحو دقيقة من بدايتها.

وبدت تانج وكأنها عضّت رين في أعلى معصمها، أثناء اشتباك اللاعبتين على الأرض، قبل أن تنهض اليابانية من بساط المنافسة وتُظهر للحكم آثار أسنان واضحة على ذراعها.

وبعد مراجعة الحكام لقطات الفيديو، تقرر استبعاد اللاعبة الصينية، ومنح الفوز لرين.

وواصلت رين مشوارها في البطولة حتى حصدت الميدالية الذهبية، بعدما تغلبت في النهائي على الكازاخستانية أزهار أسخات.