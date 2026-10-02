فلسطين تكتسح الصين بخماسية

اكتسح المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم نظيره الصيني بخمسة أهداف دون مقابل، الجمعة، في مواجهة تجريبية احتضنها ملعب تشونجتشينج لونجشينج في الصين.

وفرض المنتخب الفلسطيني أفضليته منذ الشوط الأول، إذ افتتح أسد الحملاوي التسجيل، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني، فيما عزز عدي الدباغ تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الفلسطيني تفوقه، وأضاف الدباغ الهدف الرابع، مسجلًا ثنائيته الشخصية في المواجهة، قبل أن يختتم أحمد القاق الخماسية في الوقت بدل الضائع.

ويأتي الانتصار الفلسطيني على منتخب الصين في إطار المباريات التجريبية الدولية خلال فترة التوقف الحالية.