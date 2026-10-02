برتغالي وهولندي يقودان نصف نهائي «خليجي27»

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تعيينات الحكام المكلفين بإدارة مباراتي الدور نصف النهائي من منافسات «خليجي الديار العربية 27»، السبت، بعد تأهل منتخبات السعودية وعُمان وقطر والإمارات.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة السعودية وقطر، المنتظرة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، إلى الحكم البرتغالي جواو بينيرو، ويعاونه مواطناه بيدرو ريبيرو و لوسيانو مايا، فيما يتولى البحريني عمار محفوظ مهمة الحكم الرابع، ومواطنه محمد جعفر سلمان مهمة الحكم الخامس.

وفي تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، تم تعيين الصيني فو مينج حكمًا للفيديو، والكويتي عبد الله عرب مساعدًا لحكم الفيديو، فيما يتولى الإماراتي حمد المزروعي مهمة مقيم الحكام.

أما المباراة الثانية، التي تجمع الإمارات وعُمان على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، فقد أسندت لجنة الحكام إدارتها إلى الحكم الهولندي داني ماكليلي، ويعاونه مواطناه هيسيل ستيجسترا وجان دي فريز، فيما يتولى العراقي زيد ثامر مهمة الحكم الرابع، ومواطنه حيدر عبد الحسن مهمة الحكم الخامس.

وفي تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، تم تعيين الهولندي أروين بلانك حكمًا للفيديو، والبحريني إسماعيل حبيب مساعدًا لحكم الفيديو، فيما يتولى السعودي عبد الرحمن العمري مهمة مقيم الحكام.

وتلعب بطولة «خليجي الديار العربية 27» في جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة.