مجموعة stc تحصد جائزة المشغل البلاتيني للألعاب للنصف الأول من 2026

حققت مجموعة stc إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزة المشغل البلاتيني للألعاب بوصفها أفضل مقدم خدمة أداءً في قطاع الألعاب الإلكترونية في السعودية خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لتقرير «GameMode» الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. وذلك للمرة الـ 11 على التوالي.

وجاء حصول stc على الجائزة بعد تحقيقها أعلى تقييم إجمالي ضمن مجموعة من المعايير المرتبطة بجودة تجربة الألعاب الإلكترونية، واستضافة خدمات الألعاب محليًا، ودعم باقات الألعاب والمنصات السحابية، إلى جانب دعم مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

كما أظهر التقرير تصدر stc منفردة في أفضل معدلات زمن الاستجابة في ثماني ألعاب إلكترونية، إلى جانب مشاركتها الصدارة في خمس ألعاب أخرى، بما يعكس كفاءة شبكاتها وقدرتها على تقديم تجربة رقمية متقدمة لمجتمع اللاعبين.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود مجموعة stc في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدرات شبكاتها وخدماتها، ودعم نمو منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية، بما يسهم في تعزيز مكانة السعودية مركزًا متقدمًا للاقتصاد الرقمي وصناعة الألعاب.