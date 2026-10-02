لوبيتيجي يجهّز قطر بالتمرير السريع والتسديد

ركَّز الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، في التدريب الأخير لـ «العنابي»، الجمعة، قبل مواجهة المنتخب السعودي، السبت، ضمن نصف نهائي «خليجي 27»، على سرعة نقل الكرة، والتحرك في المساحات الضيقة، والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وغلب الطابع الترفيهي على التدريب الذي احتضنه أحد الملاعب الرديفة داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ورصدت «الرياضية» جانبًا منه.

واستهله لوبيتيجي بمحاضرة قصيرة لم تتجاوز 10 دقائق، قدّم خلالها شرحًا نظريًا للخطة والتكليفات الفنية والتكتيكية للمواجهة، وحث اللاعبين على الالتزام بها.

وبعدها، بدأ اللاعبون تناقل الكرة في أجواء ترفيهية، قبل الانتقال إلى الفقرات التكتيكية والفنية.

وحضر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الرياضة والشباب القطري، وطلال الكعبي، المدير التنفيذي للمنتخبات القطرية، التدريب منذ بدايته، تشجيعًا للاعبين قبل المواجهة الخليجية.