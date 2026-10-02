مانشيني: قضية سيتي لا تعنيني

جدد روبيرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، الخميس، في المؤتمر الصحافي، الذي يسبق لقاء نظيره الفرنسي، تأكيده على عدم علاقته بقضية مانشستر سيتي، وفق ما نقلته شبكة «ESPN» الجمعة.

وأوضح الإيطالي أنه قال كل ما بجعبته حول القضية، المرتبطة باسمه، على خلفية عدم تقديم مانشستر سيتي أوراقًا غير كاملة أو صحيحة في ملفات المدربين واللاعبين، ضمن الاتهامات المدان بها النادي الإنجليزي في قضيته الراهنة.

وقال: «تحدثت عن المسألة سابقًا، حينما كنا في تركيا الأسبوع الماضي، هو أمر لا يقلقني، هي مشكلة مانشستر سيتي مع الأسف».

وتابع: «هي مشكلة لا تقلقني، ولقد قلت كل ما لدي حينما كنا في تركيا».

وأظهرت مجلة دير شبيجل الألمانية، 2018، أن مانشيني وقع عقد مستشارًا لنادي الجزيرة الإماراتي، ضاعفت أجر عقده السابق، ليتقاضى 1.25 مليون جنيه إسترليني.

وبدأت القضية رسميًّا في فبراير 2023، عندما أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب مخالفات مالية تعود إلى الفترة بين 2009 و2018، إلى جانب اتهامات بعدم التعاون مع التحقيقات.

وانطلقت جلسات الاستماع في سبتمبر 2024، قبل ظهور تقارير في الشهر ذاته لعام 2026 تفيد بثبوت غالبية المخالفات، مع بقاء ملف العقوبات والاستئناف قيد الإجراءات.