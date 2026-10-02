توريس يغادر المعسكر الإسباني

أجبرت إصابة في الكاحل المهاجم فيران توريس على مغادرة معسكر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم والعودة إلى ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الاتحاد الإسباني للعبة في بيان الجمعة أنه سمح لتوريس بترك المعسكر، بعدما كان يعاني منذ أيام عدة من آلام في الكاحل الأيسر، من أجل إعطاء الأولوية لتعافيه.

وسيحل كارلوس إيسبي، مهاجم ريال مدريد، محل توريس، صاحب هدف الفوز الوحيد في نهائي مونديال 2026، خلال المباراتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية أمام التشيك وكرواتيا.

ولتفادي أي خلاف محتمل، أكد الاتحاد أن جهازه الطبي ظل على تواصل دائم مع نظيره في النادي الفرنسي منذ بداية فترة التوقف الدولي.

واستهل توريس «26 عامًا» نجم برشلونة السابق، موسمه الأول من باريس بشكل ممتاز، مسجلًا سبعة أهداف في مختلف المسابقات بينها أربعة بالدوري.