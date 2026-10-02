إدارة النجمة تسحب صلاحيات الرئيس التنفيذي

سحب مجلس إدارة نادي النجمة عددًا من الصلاحيات الممنوحة لعمار آل داهش، الرئيس التنفيذي في النادي، بعد موافقة الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية في وزارة الرياضة على قرار المجلس، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكشفت المصادر ذاتها عن أن القرار ينص على انتقال مجموعة من الصلاحيات الإدارية والمالية، التي كانت ممنوحة للرئيس التنفيذي، إلى مجلس إدارة النادي، ليتولى مسؤولية اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.

وشملت أبرز الصلاحيات المسحوبة التوقيع بالاشتراك مع المدير المالي على أوامر الصرف والشيكات الخاصة في النادي، إلى جانب صلاحية التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يبرمها النادي مع مختلف الجهات.

وامتد القرار أيضًا إلى عقود العمل الخاصة بموظفي النادي، إذ أصبحت صلاحية التوقيع عليها من اختصاص مجلس الإدارة، بعد أن كانت ضمن الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي.

وجاء تنفيذ القرار عقب موافقة الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية بوزارة الرياضة على ما أقره مجلس إدارة النجمة بشأن إعادة توزيع عدد من الصلاحيات الإدارية والمالية داخل النادي.