القادسية يكسب تجربة الخالدية

كسب فريق القادسية الأول لكرة القدم نظيره الخالدية البحريني 2ـ0 في المواجهة التجريبية التي جمعتهما على ملعب النادي في الخبر ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية.

وجاءت ثنائية القادسية على مدار الشوطين عبر مصعب الجوير، وهيثم عسيري.

وعمد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، إلى منح الفرصة لأكبر عددٍ من اللاعبين بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل استئناف المشوار في الموسم الجاري بعد فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

ويعود الفريق الشرقي إلى منافسات دوري روشن السعودي، 9 أكتوبر الجاري، عندما يحلُّ ضيفًا على الخلود في الرس ضمن الجولة الثامنة، ثم يواجه بعدها بثلاثة أيامٍ مضيفه باختاكور الأوزبكي في طشقند لحساب الجولة الثانية من مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل القادسية المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 16 نقطةً، جمعها من خمسة انتصاراتٍ، وتعادلٍ واحدٍ، مقابل خسارةٍ خلال سبع جولاتٍ. أمَّا على الصعيد الآسيوي، فيأتي الفريق رابعًا بثلاث نقاطٍ بعد فوزه على الوصل الإماراتي 2ـ1 في الجولة الأولى.