توخيل: اللاعبون في قمة التركيز.. والإصابة أبعدت أورايلي

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن إدانة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية جسيمة لم تؤثر على جاهزية لاعبيه وتركيزهم التام قبل مواجهة مضيفهم الكرواتي، السبت، لحساب الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بست نقاط، فيما تحتل إنجلترا وكرواتيا المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط، فيما تتذيل التشيك الجدول دون رصيد.

وتلعب إنجلترا المباراة في مدينة رييكا الساحلية، حيث ستلعب المباراة بدون جمهور عقب أحداث شغب جماهيري تورط فيها مشجعون من كرواتيا خلال مباراة دور الثمانية بدوري الأمم أمام فرنسا في مارس 2025.

ويضم منتخب إنجلترا بين صفوفه عناصر من سيتي وهم إليوت أندرسون لاعب الوسط، ومارك جيهي قلب الدفاع، بينما عاد نيكو أورايلي الظهير الأيسر إلى النادي بسبب الإصابة.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي الجمعة ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان اللاعبون يناقشون القضية وما إذا كان قد تحدث مع لاعبي سيتي: «أعتقد ذلك. حظينا ببعض الوقت للراحة بين المباريات وهو موضوع كبير وبارز».

وأضاف: «الجميع يتحدث عن هذا الأمر، لذلك لا حاجة لصوت آخر. أنا سعيد لأنني لست هذا الصوت. لا أحد بحاجة لمعرفتي المحدودة بهذا الموضوع».

واستطرد: «إنهم جاهزون لخوض مباراة الغد، لكنه بالطبع موضوع رئيسي في المعسكر».

وسُئل توخيل أيضًا عما إذا كان سيستمر في اختيار لاعبي سيتي لتشكيلة المنتخب إذا هبط النادي، فقال: «هناك إمكانية دائمًا. سأحاول دائمًا اختيار أفضل تشكيلة للمعسكر والمناسبة والبطولة. لن أستبعد ذلك أبدًا لمجرد أنهم لا يلعبون في دوري الأضواء في بلادهم. علينا تقييم كل حالة على حدة».

وعن مباراته المقبلة أوضح توخيل إن حصولهم على ثلاثة أيام راحة أحدث فرقًا كبيرًا وأتاح لهم الاعتناء باللاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرا مثل أندرسون وجوردون.

وأوضح: «تدرب الجميع اليوم باستثناء أورايلي الذي اضطر لمغادرة المعسكر لتلقي العلاج في أسرع وقت ممكن. كان شعوره بالانزعاج مؤلمًا للغاية ولم يكن بوسعه الوجود في الملعب. أما بقية اللاعبين فقد بدؤوا وأنهوا تدريب اليوم بمستوى عال».