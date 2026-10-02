أنشيلوتي: فيني يصنع الفارق

طمأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم اللاعبين الذين استدعاهم أخيرًا بأن مباريات فترة التوقف الدولي، ليست اختبارات لهم، بل فرصة جيدة لإظهار ما يمتلكونه من جودة على أرض الملعب، مؤكدًا في الوقت ثقته في فينيسوس جونيور رغم بدايته الصعبة مع ريال مدريد.

وسيواجه المنتخب نظيره الهندي للمرة الأولى السبت في كالكوتا، على ملعب «سولت ليك»، وهي آخر مبارياته التجريبية، بعد تعادل 1-1 وفوز 4-2 على استراليا، وذلك في إطار الخطوات الأولى لإعادة بناء «السليساو» بعد إخفاقه في كأس العالم 2026.

وقال أنشيلوني في مؤتمر صحافي الجمعة، نشرت مقتطفات منه على موقع الاتحاد البرازيلي للعبة: «الحقيقة هي مجرد اختبارات. سنجري آخر غدًا. تحدثت مع جميع اللاعبين الشباب الذين سيلعبون أو لعبوا المباراة الأولى، وبالنسبة لهم، الأمر ليس اختبارًا، بل فرصة لإظهار قدراتهم. لذا علينا التعامل مع كل هذا بهدوء».

وتشهد تشكيلة المنتخب لمواجهة الهند ستة تغييرات أخرى من أبرزها بيدرو مهاجم فلامنغو، الذي حل مكان رافينيا المصاب، وآرثر دياز والحارس بيدرو موريسكو الذي سيكون أساسيا في المباراة.

وأوضح: «إنها لحظة مهمة لتقييم كل واحد منهم. في النهاية، أنا سعيد لأنهم جميعًا أظهروا جودة جيدة تؤهلهم للانضمام إلى المنتخب. جميعهم، من أصغرهم إلى أكبرهم، قادرون على تقديم إضافة قيّمة».

أما عن فينيسيوس فأكد أنشيلوتي أنه لاعب أساسي ومهم لمستقبل المنتخب، وذلك ردًا على الانتقادات المرتبطة ببداية فريقه الإسباني في الدوري المحلي. وتوج أنشيلوتي بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الجناح الأيسر خلال فترته مدربًا لريال مدريد.

وأضاف: «سأكون صبورًا جدًا معه، لأنه يستحق ذلك.. أنا أعرفه جيدًا. إنه لاعب أساسي بالنسبة إلى المنتخب». وشدد على أن «فيني» لا يزال قادرًا دائمًا على صنع الفارق، بعد أن خاض ست مباريات متتالية من دون تسجيل أي هدف مع فريقه. لكنه سجل هدفًا وصنع آخر في الفوز على أستراليا 4-2 الثلاثاء الماضي.

ويكتسب هذا التفاؤل أهمية أكبر في ظل غياب الجناح الأيمن رافينيا بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن، وعودته إلى فريقه برشلونة.

من جهته عبر ماركينيوس قلب الدفاع وقائد المنتخب، عن سعادته باللعب للمرة الأولى في بلد يعشق «السيليساو».

وقال في المؤتمر الصحافي:«أنا سعيد للغاية لوجودي هنا. كما ترون، كل هؤلاء الناس يرحبون بنا. منذ الأمس، منذ اليوم الأول، استقبلنا بحفاوة بالغة. إنها فرصة ذهبية أن أكون هنا ممثلاً للمنتخب في هذا البلد».

وأكد نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن المنتخب لديه هدف آني وهو استعادة الثقة والقدرة على اللعب بشكل جيد وتحقيق انتصارات عظيمة.