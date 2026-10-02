موهبتا مهد تنتقلان إلى ساباديل الإسباني

أعلنت أكاديمية مهد الرياضية، الجمعة، توقيع الموهبتين نواف العيد وتركي الحارثي عقدي انتقالهما إلى نادي ساباديل الإسباني لمدة موسم واحد قابل للتمديد.

وكتبت الأكاديمية عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «ثنائيٌّ من أرض الأبطال... في تجربة احترافية نواف العيد وتركي الحارثي ينتقلان إلى صفوف نادي ساباديل الإسباني لمدة عام».

ويأتي انتقال العيد والحارثي من مواليد 2008 إلى إسبانيا بعد خوضهما أول تجربة خارجية خلال الموسم الرياضي الماضي في إيطاليا لمدة موسم كامل، ضمن مسار تطويري أتاح لهما فرصة التدريب والمنافسة والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

وخلال تجربتهما في إيطاليا، خاض العيد والحارثي عددًا من المباريات أمام فرق من أبرز الأندية الإيطالية، من بينها يوفنتوس، وإنتر ميلان، وفيورنتينا، وأودينيزي، ما أسهم في تعزيز خبراتهما الفنية والتنافسية قبل الانتقال إلى محطتهما الجديدة في إسبانيا.

وأوضحت الأكاديمية أن توقيع الثنائي مع نادي ساباديل امتدادًا لمسار تطوير المواهب في أكاديمية مهد، الذي يبدأ من اكتشاف المواهب وإعدادها وتطويرها، مرورًا بإتاحة فرص الاحتكاك والتجارب الدولية، وصولًا إلى تمكينها من الانتقال إلى الأندية وخوض مراحل جديدة في مسيرتها الرياضية.

وتواصل أكاديمية مهد الرياضية العمل على توفير مسارات تطويرية للمواهب السعودية، وإتاحة الفرص أمامها لاكتساب الخبرات في بيئات رياضية تنافسية، بما يدعم تطورها ويعزز جاهزيتها للمراحل المقبلة.