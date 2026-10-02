أغلى كؤوس العالم في معرض الصقور والصيد

يحظى زوّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 بفرصة مشاهدة النسخة الأصلية من «كأس السعودية» والتصوير معها، وهي الجائزة التي تُعد الأغلى في عالم سباقات الخيل، والأضخم من حيث القيمة المالية وحجم الاهتمام الدولي.

وأوضح فيصل العطاوي، المتحدث الرسمي لنادي سباقات الخيل، أنَّ المشاركة في المعرض تأتي من خلال جناح تعريفي يسلّط الضوء على عالم سباقات الخيل وأبرز بطولات النادي ومواسمه، ويقدّم للزوار محتوى تفاعليًّا يقرّبهم من تجربة السباقات وما تشهده هذه الرياضة من تطور في السعودية.

وأشار إلى أنَّ مشاركة النادي في المعرض جاءت انطلاقًا من الارتباط الوثيق بين الخيل والصقور والصيد بالموروث السعودي، وحرصًا على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتعريف جمهور أوسع بثقافة سباقات الخيل، إلى جانب إبراز دور النادي في تنظيم السباقات وتطويرها محليًّا وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

وبيَّن أنَّ جناح النادي يستعرض عددًا من أبرز الكؤوس والبطولات، إضافة إلى التعريف بتجربة الزائر في ميدان الملك عبد العزيز بالرياض، والأنشطة والفعاليات المصاحبة لأيام السباقات، كما تشكل المشاركة فرصة للتعريف بموسم سباقات الرياض 2026ـ2027، الذي يبدأ في 16 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 17 أبريل المقبل، ويضم «50» أمسية سباق و«569» شوطًا على امتداد الموسم، بقيمة إجمالية للبرنامج تقارب «235» مليون ريال.

وينظم «كأس السعودية» 5 و6 فبراير المقبل في ميدان الملك عبد العزيز في الرياض، بإجمالي جوائز يقارب 40 مليون دولار، بمشاركة نخبة من أفضل الخيل والخيالة من مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، فيما تبلغ جائزة الشوط الرئيس 20 مليون دولار.