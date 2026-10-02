حالة وفاة تبعد بارتي عن الشباب

تسبَّبت حالة وفاةٍ في غياب الغاني توماس بارتي، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، عن التدريبات التي جرت، الجمعة، ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

وأوضح النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن الإدارة منحت بارتي إجازةً خاصَّةً من أجل السفر إلى بلاده بسبب وفاة والده، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها له ولأسرته في مصابهم.

وانضمَّ اللاعب إلى صفوف الشباب، أغسطس الماضي، بموجب عقدٍ يمتدُّ موسمًا واحدًا «صفقة انتقال حرٍّ» بعد مسيرةٍ احترافيةٍ طويلةٍ في أوروبا تنقَّل خلال بين عديدٍ من الأندية، أبرزها أرسنال الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وارتدى بارتي قميص «الليوث» في مباراتين بدوري روشن السعودي قبل أن يتعرَّض لإصابةٍ، حالت دون مشاركته في آخر أربع مواجهاتٍ.

ميدانيًّا، رفع الألماني توماس ليتش، مدرب الفريق الشبابي، درجة التحضيرات بحصةٍ تدريبيةٍ، تركَّزت على الجوانب البدنية والفنية، الجمعة.

ويتأهب الفريق لمواجهة ضيفه التعاون، الأحد بعد المقبل، على ملعب «إس إتش جي آرينا» ضمن ثامن جولات الدوري.

ويحتل الفريق العاصمي المركز الـ 14 برصيد أربع نقاطٍ، جناها من أربعة تعادلاتٍ، مقابل ثلاث هزائم خلال سبعة جولات من الدوري.