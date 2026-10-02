قبرص تكبد سبيرتسيان خسارة ثانية خلال أسبوع

تعرَّض منتخب أرمينيا الأول لكرة القدم إلى هزيمةٍ ثانيةٍ على التوالي، وسقط بهدفين نظيفين أمام نظيره القبرصي، الجمعة، ضمن ثالث جولات دوري الأمم الأوروبية بعد ثلاثة أيامٍ من خسارته أمام الجبل الأسود.

ولعِب الأرميني إدوارد سبيرتسيان، نجم وسط فريق الأهلي السعودي، كامل دقائق مباراة قبرص، المنتمية إلى المجموعة الثانية من المستوى الثالث للبطولة، مُواصِلًا حمل شارة القيادة.

وتلقَّى منتخبه هدفين خلال الشوط الأول، وأخفق في تقليص الفارق، على ملعب «جي إس بي» في العاصمة نيقوسيا، على الرغم من تفوّقه عدديًا من الدقيقة 52، بسبب تلقّي القبرصي كوستاس بيلياس، الظهير الأيسر، بطاقة حمراء.

وتجمَّد رصيد المنتخب الخاسر عند ثلاث نقاطٍ، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بينما تقدَّم الفائز، بنقاطه الأربع، إلى المركز الثاني، خلف الجبل الأسود، المتصدِّر بتسع نقاطٍ، الذي واجه في التوقيت ذاته مضيفه منتخب لاتفيا، صاحب النقطة الواحدة، وهزمه 2ـ1، لحساب الجولة ذاتها.

وتألَّق سبيرتسيان خلال الجولتين الماضيتين، وصنع هدفًا في الفوز الأرميني 2ـ0 على لاتفيا، الجمعة الماضي، قبل أن يحرز هدفًا، لم يحُل دون الخسارة 1ـ2 من الجبل الأسود، الإثنين.

وانضم النجم الأرميني، الدولي منذ 2021، إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من كراسنودار الروسي، وسرعان ما فرض نفسه على التشكيل الأساسي للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش، الذي أشركه في 11 مباراةً، شهِدت إحرازه ثلاثة أهدافٍ، وصناعة أربعة.