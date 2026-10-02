هوساوي.. تمزق يحتاج إلى أسبوعين.. وفحص جديد قبل النصر

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها زكريا هوساوي، ظهير أيسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن إصابته بتمزُّقٍ بسيطٍ، أقربَ للكدمة، في الرباط الصليبي الخلفي، يحتاج إلى نحو أسبوعين للتعافي منه، حسبما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتعرَّض لاعب الأهلي للإصابة خلال مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، الثلاثاء الماضي، في آخر جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27»، وغادر على إثرها الملعب عبر تبديل اضطراري في الدقيقة 71.

ووفقًا للمصادر، سيبدأ اللاعب عند عودته إلى الأهلي برنامجًا علاجيًّا مكثفًا، وبعد عشرة أيامٍ سيخضع لفحصٍ جديدٍ لتقييم حالته، ضمن خطةٍ تستهدف تجهيزه للمشاركة أمام النصر، 15 أكتوبر الجاري، لحساب تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» أفادت، الخميس، استنادًا إلى مصدرٍ خاص بخروج الظهير من حسابات اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، خلال ما تبقَّى من منافسات المحفل الخليجي، على خلفية إصابته أمام العراق.

وأكد المصدر ذاته استحالة لحاقه بلقاء الأخضر وقطر، السبت، في نصف النهائي، أو حتى المباراة النهائية، المقرَّرة الثلاثاء المقبل، إذا تمكَّن «الصقور» من بلوغها.

ويستمر هوساوي ضمن قائمة المنتخب دون توضيحٍ من المصدر عن السبب، مع تأكيد غيابه عما تبقَّى من البطولة.