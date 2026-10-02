من بديهيات كرة القدم ما يسمى «التوافق الذهني العضلي»، بمعنى أن الذهن يصدر أوامره للعضلة لتنفذها، لذلك إذا صلح الذهن صلحت الأوامر، فالعلاقة طردية بين الاثنين، ويمكن القول إن ما يميز لاعبًا عن آخر هو قوة «التوافق الذهني العضلي»، ما يعزز حقيقة تفوق الكرة الأوروبية على نظيراتها، الذي يرجع للتفوق الذهني، ما يؤكد أهمية «العامل النفسي».

حين يكون اللاعب صافي الذهن وعالي التركيز سينعكس ذلك على مستواه الفني، لذلك تسعى الأندية لتوفير البيئة الصحية لنجومها لضمان أعلى إنتاجية ممكنة منهم، ولا بد أن تكون علاقة اللاعب مميزة مع زملائه ومدربه ليصل الاستقرار النفسي للمستوى المأمول، لذلك يكثر الحديث عن أهمية غرفة الملابس لأثرها على مستوى الفريق وتأثير «العامل النفسي».

ربما يتضح الجانب النفسي في دورة الخليج أكثر من غيرها، فلن ننسى عبارة المغفور له بإذن الله «الشيخ فهد الأحمد» حين قال: «ستحقق السعودية كأس الخليج إذا صارت الكرة مكعبة»، فكان من العجيب أن نحقق كأس آسيا مرتين ونعجز عن كأس الخليج، فكنا نفوز على «الكويت» في آسيا، ونخسر منها في الخليج، ولم يكن لذلك تفسير سوى «العامل النفسي».

نسمع بالعقدة على مستوى اللاعبين والأندية حين يكون تميزهما مرتبط بهوية المنافس، فهناك نادٍ صغير يفوز كثيرًا على نادٍ كبير بعينه، وهناك لاعب متخصص في التسجيل ضد نادٍ محدد، ليرد خبراء الكرة بعدم وجود شيء اسمه العقدة وأن الموضوع مرتبط بالحالة النفسية، فيعزز الإعلام والجماهير تميز اللاعب والنادي بمباريات محددة بسبب «العامل النفسي».

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ما تقدم يدفعني للمطالبة بالاهتمام بالعامل النفسي، بل إنني أتمنى وجود اختصاصي نفسي ضمن الطاقم التدريبي لأي فريق، لكي يتمكن من الإعداد النفسي والذهني للنجوم ليقدموا أفضل ما لديهم لخدمة الفريق، فيقيني أن العامل النفسي أصبح لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن العاملين البدني والفني. وعلى منصات الجوانب النفسية نلتقي.