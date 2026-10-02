80 دقيقة تختتم تحضيرات عُمان.. والسكتيوي يمنع التصريحات

أنهى المنتخب العُماني الأول لكرة القدم تحضيراته لنصف نهائي «خليجي 2027» بحصةٍ تدريبيةٍ، مساء الجمعة، منع المدرب المغربي طارق السكتيوي اللاعبين من التصريحات الصحافية قبلها وبعدها، حسبما رصدت «الرياضية».

واستمرت الحصة، التي جرت على الملعب الفرعي «C» داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لنحو 80 دقيقة، وبدأت بمحاضرةٍ، مدتها ربع ساعة.

وعقب المحاضرة، ركز السكتيوي على تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، إلى جانب التدرُّب على العرضيات، واستغلال الكرات العالية من الأطراف قبل ختام الحصة بمناورةٍ فنيةٍ، استمرَّت 20 دقيقة.

وشهد المران حضور سليمان البوسعيدي، رئيس الاتحاد العُماني، وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة، في إطار دعم المنتخب، وتشجيع اللاعبين قبل مواجهة الإمارات، السبت، لحساب الدور نصف النهائي من البطولة التي تحتضنها جدة.