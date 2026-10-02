قبل تجربة الأنوار.. حيدر يلتحق بالنصر

التحق العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، بالتدريبات الجمعة، بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة «خليجي 27».

ويأتي انضمام حيدر قبل يوم من المواجهة التجريبية للفريق النصراوي أمام الأنوار «درجة أولى» المقررة عند الـ 5:00 من مساء السبت في ملعب مركز «دار النصر» التدريبي.

وتركزت الحصة التدريبية التي قادها المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو على الجوانب اللياقية والفنية ضمن برنامج التحضيرات خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في البطولة الخليجية، إضافة إلى مشاركة لاعبين آخرين مع منتخباتهم في «أيام فيفا».

ويسعى المدرب الأسترالي من خلال لقاء الأنوار إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه خاصة العائدين من الإصابة أمثال الفرنسي كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب.

ويستعد الفريق النصراوي للقاء الدرعية على ملعب الأول بارك الجمعة المقبل ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.