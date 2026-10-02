ممتاز السيدات.. القادسية يعزز الصدارة بنقاط نيوم

أحكم فريق القادسية الأول لكرة القدم للسيدات قبضته على صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على نيوم 2ـ0، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسجَّلت الإسبانية إستر رودريجيز هدفي الفريق القدساوي عند الدقيقتين «2 و40».

وحقق القادسية انتصاره الرابع على التوالي، معززًا موقعه في الصدارة بالعلامة الكاملة «12 نقطة».

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد نيوم عند نقطة وحيدة في المركز السابع وقبل الأخير.