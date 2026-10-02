تمبكتي يدخل حسابات دونيس.. وآل حجي وزكريا مستمران

دخل حسَّان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسابات مدرِّبه اليوناني جورجيوس دونيس عشية مواجهة «الأخضر» مع قطر، السبت، في نصف نهائي «خليجي 27»، بعد خوضه، الجمعة، كامل الحصة التدريبية الختامية.

وحسبَ بيانٍ للمنتخب، شهدت الحصة مشاركة تمبكتي بعد اكتمال تأهيله من الإصابة التي داهمته في التدريب الأخير قبل المواجهة الماضية أمام العراق، لحساب ثالث جولات دور المجموعات.

وكان المدافع خاض جزءًا من الحصة السابقة، مساء الخميس، في خطوةٍ مهَّدت لعودته بصورةٍ كاملةٍ إلى التدريبات قبل الموقعة الخليجية.

وبدأت الحصة الأخيرة، التي احتضنها أحد ملاعب التدريب في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بفترة إحماءٍ، أعقبها تدريب المربَّعات، قبل تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، فيما اختُتمت بالتدرُّب على الكرات الثابتة.

وأشار البيان إلى استمرار علاء آل حجي، لاعب الوسط، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر، في تنفيذ برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي.

ورغم تأكُّد غيابهما عن اللقاء، لا يزال اللاعبان حاضرين في المعسكر، ولم يعودا إلى نادييهما خلافًا لزميليهما حسن كادش، قلب الدفاع، ونوَّاف العقيدي، حارس المرمى، اللذين استُبعدا من التجمُّع.

وفي وقتٍ سابقٍ، أكدت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ انتهاء مشاركة هوساوي في البطولة لاستحالة لحاقه بما تبقَّى من منافساتها.