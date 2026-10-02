بـ 34 هدفا.. «العنابي» ثالث ضحايا «الأخضر»

تحتل الشباك القطرية مرتبة متقدمة في سِجلِّ الأهداف السعودية ضمن كأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي يجمع المنتخبين مساء السبت في نصف نهائي النسخة الـ 27.

واستقبل مرمى «العنابي» 34 هدفًا سعوديًا لحساب منافسات البطولة، منذ انطلاقها عام 1970. ولا يتخطاه في ذلك إلا منتخب عمان بـ 36 هدفًا، والبحرين بـ 35. وبعد قطر، يأتي منتخب الإمارات بـ 24 هدفًا، ثم اليمن بـ 22، فالكويت بـ 20، وأخيرًا العراق بـ 10 أهداف.

في المقابل، أحرز القطريون 14 هدفًا خليجيًّا في مرمى «الأخضر».

وحملت الأهداف السعودية أسماء 22 لاعبًا، بينهم القطري حامد شامي بسبب هدفٍ عكسي، فيما سجّل 14 لاعبًا الأهداف القطرية.

ويتأهل الفائز من مواجهة المنتخبين، ضمن نصف نهائي «خليجي 27»، لملاقاة الفائز من مواجهة منتخبي الإماراتي وعمان، الثلاثاء في المباراة النهائية.

وتأهل «الأخضر» إلى دور الأربعة إثر تصدره المجموعة الأولى، بينما حلَّ «العنابي» وصيفًا في جدول ترتيب الثانية.

ومباراتهما المرتقبة، على ملعب «الإنماء»، هي الـ 23 بينهما لحساب منافسات كأس الخليج العربي، والـ 41 إجمالًا.