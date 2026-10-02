فينجر يشارك في مؤتمر استراتيجية الـ«كاف»

يشارك الفرنسي أرسين فينجر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، في مؤتمر استراتيجية الاتحاد الإفريقي للعبة والمنعقد في الرأس الأخضر من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري.

وينضم فينجر إلى بعض المدربين الذين كانوا وراء نجاح المنتخبات الإفريقية في كأس العالم 2026، بمن فيهم بوبيستا من الرأس الأخضر، وحسام حسن من مصر، وسيباستيان دي سابري من الكونغو الديمقراطية، ومحمد وهبي من المغرب، في حلقة نقاشية من المتوقع أن تكون ثرية بالمعلومات.

وسيجمع المؤتمر مدربي المنتخبات الـ 54 في إفريقيا، وأساطير كرة القدم، والشخصيات ذات العلاقة تحت سقف واحد، لمناقشة سبل تطوير كرة القدم في إفريقيا.

وسجَّلت إفريقيا رقمًا قياسيًّا بتأهل تسعة من أصل عشرة منتخبات إلى الأدوار الإقصائية من كأس العالم.

وبحسب الاتحاد الإفريقي «كاف» كان ذلك تحسنًا كبيرًا مقارنة بالبطولات الأخيرة، إذ إنَّ 40 في المئة من المنتخبات تجاوزت دور المجموعات في 2022، بينما لم ينجح أي منها في تحقيق ذلك عام 2018، وبلغت النسبة 40 في المئة عام 2014.