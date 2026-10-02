كوكوريا: مظهري غريب.. والريال في مرحلة بناء

أكد مارك كوكوريا، ظهير أيسر المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت ليظهر بمستواه الحقيقي مع ريال مدريد المتعثر في الدوري، لافتًا إلى أنَّ مظهره الغريب أحد أسباب شهرته.

وقال في مؤتمر صحافي قبل مباراة التشيك بدوري الأمم الأوروبية: «أعتقد أنني لعبتُ مبارياتٍ كثيرة مع المنتخب. أما ريال مدريد فهو جديد بالنسبة لي، انضممتُ إليه دون فترة إعداد تُذكر، لذا عليَّ التأقلم».

وأضاف: «لعبتُ سبع مباريات، وأعمل بجدّ لأضمن أن يكون أدائي هنا هو نفسه الذي ستشاهدونه في ريال مدريد».

وتألق خريج أكاديمية برشلونة والنجم السابق لبرايتون وتشيلسي الإنجليزيين، في كأس العالم الأخيرة، وشارك في كل دقائق المباريات الثماني لإسبانيا، وصنع ثلاثة أهداف أسهم بها في التتويج باللقب الثاني بعد 2010.

وعلَّق كوكوريا «28 عامًا» على ظهور اسمه في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية قائلًا: «لو كان الأمر بيدي، لصوّتت لنفسي. مهما كان الفائز، سأكون سعيدًا. سأترك الأمر لمن سيضطرون للتصويت. لكنني متأكد من أنني سأحصل على شيء ما».

وعلل اللاعب سبب شعبيته خارج وداخل الملعب إلى مظهره: «هو مختلف قليلًا. أنا سعيد بسبب أدائي، وبسبب حياتي الشخصية، وبسبب المودة التي يُظهرها لي الناس».

وعبَّر عن ثقته باستعادة ريال مدريد لمستواه الطبيعي بعد أن خسر مباراتين من أصل سبعة في الدوري ما دفعه للتراجع إلى المركز الثالث: «مدريد أحد أفضل الأندية في العالم ويستحق أن يكون أفضل مما هو عليه. ربما لم تكن البداية كما توقعنا لكن لدينا بعض اللاعبين الشباب الموهوبين الذين يتدربون معنا، وسيتطورون أكثر مع الوقت.. كما أننا في مرحلة تغيير وبدأنا مع مدرب جديد».