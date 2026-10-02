سيدات النصر يكسبن الأهلي بالخماسية الثانية

اكتسح فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات مضيفه الأهلي 5ـ0 في مواجهة «الكلاسيكو» التي جرت على ملعب الأخير في جدة، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وهزَّ الفريق النصراوي شباك الأهلي بخمسة أهدافٍ في مباراةٍ واحدةٍ للمرة الثانية في تاريخ مواجهاتهما بعد أن فاز عليه 5-1 في الدور الأول من الدوري في نسخته الماضية.

وافتتحت مباركة الصيعري أهداف النصر عند الدقيقة 33، وأضافت الفرنسية نسرين بهلولي الهدف الثاني «41»، وعززت البرتغالية وليان فتحي النتيجة بالهدفين الثالث والرابع «48 و52»، واختتمت شروق هوساوي المهرجان بالهدف الخامس «62».

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى تسع نقاطٍ في المركز الثالث، بينما ظل الأهلي خامسًا بأربع نقاط.