الموت يغيّب العبد الله والرحمة

فجعت الأوساط الرياضية بوفاة سلطان العبد الله ومنصور الرحمة، لاعبَي فريق الهلال الأول لكرة القدم السابقين، الجمعة.

والتحق العبد الله، رحمه الله، بنادي الهلال عام 1963، وبعد توقفه عن اللعب اتجه إلى مجال التحكيم ومن ثم التعليق على المباريات، كما عمل مذيعًا داخليًّا في الملاعب.

وإلى جانب مسيرته الرياضية، أمضى الراحل أكثر من أربعة عقود من حياته في حقل التعليم والتدريس.

أما منصور الرحمة، رحمه الله، فقد مثَّل الفريق الهلالي من عام 1982 حتى 1986، وكان يجيد اللعب في مركز الجناح، وزامل خلال فترته عددًا من اللاعبين، أمثال صالح النعيمة، وعبادي الهذلول، وسعد مبارك.

من جهتها، قدَّمت جمعية أصدقاء تعازيها في وفاة سلطان العبد الله ومنصور الرحمة.

وأعربت الجمعية، في حسابها الرسمي على منصة «إكس»، الجمعة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرتي الفقيدين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.