بلجيكا تكسب تركيا بثلاثية

خسِر التركي مريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ مع منتخب بلاده، للمرة الثانية فقط في مسيرته الدولية، والأولى منذ «يورو 2020»، الذي لُعِب خلال صيف 2021.

وتواصلت نتائج منتخب تركيا السلبية، حيث تغلّب عليه نظيره البلجيكي 3ـ0 مساء الجمعة، ضمن ثالث جولات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ولعِب ديميرال المباراة كاملةً، وحمل شارة القيادة، على ملعب «موريس دوفراسن» في مدينة لييج البلجيكية.

وأحرز كيفين دي بروين، صانع الألعاب، هدفي المنتخب المضيف الأول والثاني، في الدقيقتين 10 و59، وأضاف المهاجم روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد دخوله بديلًا.

وبقِيَ منتخب تركيا في نهاية ترتيب المجموعة الأولى من دون أي نقطة، بعد هزيمةٍ ثالثةٍ على التوالي، ووصل البلجيكيون إلى النقطة السادسة، واحتلوا المركز الثاني، خلف المتصدر فرنسا، الذي تعادل الجمعة 1ـ1 مع إيطاليا، الثالث بـ 4 نقاط.

وخسِر ديميرال وزملاؤه 0ـ1 من فرنسا، ضمن الجولة الأولى الجمعة الماضي، و1ـ4 من إيطاليا، ضمن الجولة الثانية الإثنين.

وللمرة الأولى منذ «اليورو» قبل الماضي، يتعرّض المنتخب التركي، في حضور ديميرال على أرضية الملعب، لثلاث هزائم متتالية.

وودّع الأتراك كأس أوروبا 2020 من دورها الأول، بعد الخسارة من إيطاليا وويلز وسويسرا، ولُعِبت تلك البطولة بعد عامٍ من موعدها الأصلي بسبب جائحة كورونا.

وديميرال، البالغ من العمر 28 عامًا، لاعبٌ دُوليّ منذ 2018، وفي رصيده 68 مباراة مع منتخب بلاده الأول.