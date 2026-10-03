في السعودية.. الأبيض يهيمن على الأحمر

لا تبتسم الأراضي السعودية مُطلقًا للمنتخب العُماني الأول لكرة القدم حين يواجه فيها نظيره الإماراتي ضمن منافسات كأس الخليج.

واستضافت السعودية ثلاثة لقاءاتٍ سابقة بين «الأحمر» والإمارات في المحفل الخليجي، وسيرتفع العدد إلى أربعةٍ عبر مواجهتهما، السبت، ضمن الدور نصف النهائي من النسخة الـ 27 التي تحتضنها جدة حتى 6 أكتوبر الجاري.

وفازت الإمارات باثنتين من المواجهات الخليجية الثلاث التي جمعتها بعُمان في ضيافة السعودية، بينما انتهى لقاءٌ واحدٌ بالتعادل.

ونظَّمت السعودية نسخ 1972 و1988 و2002 و2014، وتحتضن حاليًّا البطولة للمرة الخامسة.

وجرت نسخة 1972 بمشاركة الإمارات وفي غياب عمان، بينما شهدت بطولة 1988 مواجهةً بينهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، حسمها «الأبيض» بهدفٍ دون ردٍّ.

وتكرَّر الانتصار الإماراتي بهدفٍ نظيفٍ على أرض الملعب ذاته في نسخة 2002.

وفي نسخة 2014، التي جرت بنظام المجموعتين وليس بطريقة الدوري من دورٍ واحدٍ مثل سابقتيها، أوقعت القرعة المنتخبين في مسارٍ واحدٍ. والتقت عُمان مع الإمارات في افتتاح المجموعة الثانية، وتعادلتا دون أهدافٍ على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

ويتطلَّع المنتخب العُماني إلى كسر هذه النتائج، وتسجيل انتصاره الأول خليجيًّا على الإمارات في السعودية لحجز مقعده في النهائي، بينما يسعى «الأبيض» إلى مواصلة تفوُّقه من أجل الظهور في المشهد الختامي.