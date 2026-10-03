دونيس يجرّب ذكري.. البريكان يقود الهجوم

يقود فراس البريكان هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال المباراة أمام قطر، السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن نصف نهائي «خليجي 27»، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وبيَّن المصدر ذاته، أن اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، جرَّب خلال المناورة الفنية الأخيرة الزجَّ بجهاد ذكري ضمن القائمة الأساسية.

وخلال اليومين الماضيين، اختبر المدرب أكثر من تشكيل، وأشرك أسماءً مختلفةً في المناورات الفنية بحثًا عن الصيغة الأنسب لمواجهة قطر. وفيما بقي البريكان ثابتًا ضمن خياراته الهجومية، لم يحسم دونيس بقية عناصر القائمة الأساسية حتى نهاية الحصة الختامية.

ويُنتَظر أن يُبلغ اليوناني لاعبيه بالتشكيل النهائي خلال الاجتماع الفني، الذي يُعقَد ظهر السبت، قبل المباراة بساعاتٍ، بعد أن أبقى على أكثر من خيار مفتوحًا في عدد من المراكز.

وعاد تمبكتي إلى حسابات الجهاز الفني عقب مشاركته، الجمعة، في كامل الحصة التدريبية الختامية إثر اكتمال برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرَّض لها خلال التدريب الأخير قبل مواجهة العراق ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وفق ما أعلنه حساب المنتخب السعودي في منصة «إكس».

في المقابل، يستمرُّ غياب علاء آل حجي، لاعب الوسط، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر، في ظل مواصلتهما برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي.

وتأتي مباراة السبت بعد أن أنهى الأخضر دور المجموعات متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية أمام الكويت وعُمان والعراق، فيما بلغ المنتخب القطري نصف النهائي وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.