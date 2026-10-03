بعد 11 عاما.. ديوكوفيتش يفوز في الصين

احتاج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم كرة المضرب، إلى وقت مستقطع للعلاج مرة أخرى في بطولة الصين المفتوحة الجمعة، ليفوز على الصيني بو يون تشاوكيت، المصنف الـ 104 عالميًّا، 4ـ6 و7ـ6 و6ـ2 في ثمن النهائي، ليواصل سجله المثالي في البطولة البالغ 31 انتصارًا دون هزيمة.

ويسعى ديوكوفيتش «24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى»، الذي عاد إلى البطولة ذات الـ 500 نقطة بعد غياب دام 11 عامًا، في محاولة لاستعادة زخمه عقب خروجه من قائمة المصنفين العشرة الأوائل.

وتقيأ اللاعب «39 عامًا» في منتصف مباراة بطولة أمريكا المفتوحة وعانى من مشاكل في الظهر والكتف أثَّرت على إرساله في المراحل الأخيرة من المباراة. كما احتاج إلى وقت مستقطع للعلاج خلال فوزه في الدور الأول على البرتغالي نونو بورجيس في بكين.

وقال ديوكوفيتش، في مؤتمر صحافي: «لا أريد الخوض في التفاصيل، لأن ذلك سيبدو وكأنني أتذمر من شيء ما أو أبحث عن أعذار».

وأضاف: «الحقيقة أنَّ هذا العام كان صراعًا كبيرًا جدًّا بالنسبة لي، حيث واجهت بعض المشاكل المحددة. كنت أحاول فقط إيجاد طرق مختلفة لأتمكن على الأقل من توفير حالة بدنية وصحية لائقة لنفسي حتى أتمكن من الوجود في الملعب والتنافس مع اللاعب المنافس عبر الشبكة».

واستطرد: «كانت معظم المباريات والبطولات التي خضتها هذا العام تمثل تحديًا بدنيًّا شاقًا للغاية بالنسبة لي. والأمر لا يتعلق بالقدرة على التحمل. فالناس يخلطون بين الأمرين. إنها ليست مسألة قدرة على التحمل بل شيء آخر يرتبط أكثر بالجانب الصحي».

ولم يدخل ديوكوفيتش في تفاصيل المشكلة، لكنه قال إنَّه وفريقه لا يزالون يحاولون الوصول إلى أصلها.