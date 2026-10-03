بولندا تزيد متاعب رومانيا بسداسية

تغلَّب المنتخب البولندي الأول لكرة القدم على ضيفه الروماني، المنقوص عدديًّا، 6ـ0، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

واستغلَّت بولندا النقص العددي في صفوف رومانيا بعد طرد المدافع رادو دراجوشين في الدقيقة 22، لتبدأ في سلسلة أهدافها، التي افتتحها القائد والهدَّاف التاريخي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 24 من ركلة جزاءٍ، ثم أضاف الثاني «47».

ووقَّع فيرجيل جيتا، المدافع الروماني، على ثالث أهداف المباراة عن طريق الخطأ «49»، وأحرز الرابع بيوتر زيلينسكي «62»، والخامس يان بيدناريك «65».

وعاد ليفاندوفسكي ليختتم السداسية، ويسجل هدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 86.

ويُعدُّ هذا الانتصار الأول لبولندا في المجموعة الرابعة ضمن التصنيف الثاني، ليرتفع رصيدها إلى أربع نقاطٍ في المركز الثالث. أمَّا رومانيا، فتذيَّلت الترتيب بلا نقاطٍ، فيما تصدَّرت السويد المجموعة بسبع نقاطٍ بفارق نقطتين عن البوسنة والهرسك بعد أن اكتفيا بالتعادل 1ـ1 في سراييفو.