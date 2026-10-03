المرة الثانية تواليا.. رافينيا لاعب الشهر في إسبانيا

حصل البرازيلي رافينيا، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، على لقب أفضل لاعبٍ في الدوري الإسباني للمرة الثالثة، والثانية تواليًا.

وكان قائد برشلونة نال الجائزة للمرة الأولى أغسطس 2024، ثم تُوِّج بها الشهر الماضي بعد أن سجل ثلاثة أهدافٍ، وصنع آخرَ.

وتفوَّق الدولي في التصويت النهائي على الفرنسي كيليان مبابي «ريال مدريد»، وجوناثان ديفيد «أتلتيكو مدريد»، وسيرجيو كاميلو «رايو فاييكانو»، وفير نينو «إلتشي».

وأورد الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني الجمعة، أن رافينيا «28 عامًا» قدَّم بدايةً مذهلةً للموسم، وتألَّق أكثر في الجولات الأربع التي لُعِبَت الشهر الماضي، متفوِّقًا على نفسه مجدَّدًا.

وسجل اللاعب سبعة أهدافٍ، وصنع هدفين، إذ أحرز هدفًا في مرمى فالنسيا، وسجل ثلاثيةً في مباراتين متتاليتين ضد راسينج سانتاندير وإشبيلية قبل فترة التوقف الدولي.

وأضاف الموقع: «يُعدُّ الجناح، الذي حوَّله هانزي فليك إلى مهاجمٍ صريح، لاعبًا محوريًّا في فريقه، ويُحقِّق توقُّعات مدربه الألماني».

وبنهاية الجولة السابعة، يتصدَّر رافينيا جدول الهدافين بـ 12 هدفًا مع ثلاث تمريراتٍ حاسمةٍ، ليقود فريقه إلى قمة البطولة بالعلامة الكاملة.

ومنذ وصوله من ليدز يونايتد الإنجليزي، يوليو 2022، لعب البرازيلي 185 مباراةً بقميص برشلونة، سجل فيها 89 هدفًا، وصنع 62.

وكان البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع الفريق الكاتالوني، فاز بجائزة أفضل هدفٍ في سبتمبر بعد زيارته شباك راسينج سانتاندير.