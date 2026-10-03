الأخضر يواجه قطر بالأفضلية التاريخية

يتطلع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مواصلة انتصاراته في كأس الخليج العربي «خليجي 27»، عندما يواجه نظيره القطري، السبت، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

ويدخل الأخضر المواجهة بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد تسع نقاط، محققًا الفوز في مبارياته الثلاث، أمام الكويت 1ـ0، وعُمان 3ـ0، والعراق 2ـ0، دون أن تستقبل شباكه أي هدف.

وعلى الطرف الآخر، بلغ المنتخب القطري الدور نصف النهائي بعد احتلاله وصافة مجموعته برصيد سبع نقاط، إثر انتصاره على البحرين 2ـ0، واليمن 1ـ0، وتعادله أمام الإمارات 1ـ1.

وتحمل المواجهة فصلًا جديدًا من التنافس الخليجي بين المنتخبين، إذ تشير الأرقام إلى خوضهما 20 مواجهة سابقة في كأس الخليج، مالت خلالها الأفضلية للسعودية بثمانية انتصارات، مقابل ثلاثة انتصارات لقطر، فيما انتهت تسع مباريات بالتعادل، حسب ترانسفير ماركت الموقع العالمي المختص بالإحصاءات.

وعلى صعيد الأهداف، أحرز لاعبو الأخضر 30 هدفًا خلال تلك المواجهات، مقابل 14 هدفًا للمنتخب القطري، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في جدة، وهذه المرة بطابع إقصائي لا يقبل التعويض، إذ يتأهل الفائز مباشرة إلى نهائي «خليجي 27» المقرر الثلاثاء المقبل.

وتنطلق المواجهة عند الـ 06:55 مساءً على ملعب الإنماء، الذي احتضن مباريات الأخضر الثلاث في دور المجموعات، قبل أن يعود إليه، السبت، بحثًا عن انتصاره الرابع تواليًا، وبلوغ نهائي البطولة الخليجية.