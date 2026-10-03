على خُطا أخيّه.. عبد الله يُتوّج بالذهب ويرفع رصيد السعودية في الآسياد

تُوج عبد الله ندا، لاعب فريق السعودية للجوجيتسو، السبت، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -85 كجم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناجويا 2026» في اليابان.

وانتزع عبد الله، صاحب الـ19 عامًا، الميدالية الذهبية في منافسات الجوجيتسو، وزن -85 كجم، بعد فوزه على نظيره الكازاخستاني ميري كابدولاييف، بنتيجة 7ـ0.

وحقق بطل الذهب، الذي سار على خُطا أخيّه عمر ندا، المُتوّج بالميدالية الذهبية، الجمعة، في منافسات وزن -94 كجم، عددًا من الإنجازات القارية والدولية، أبرزها ذهبية بطولة العالم عامي 2023 و2024، وذهبية بطولة آسيا أعوام 2024 و2025 و2026، إلى جانب ذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025، وبرونزية دورة الألعاب العالمية 2025.

وفي منافسات الفروسية، تأهل فرسان فريق السعودية لقفز الحواجز إلى الجولة الثانية فردي، بعد اجتيازهم الجولة الأولى بنجاح.

وعبر الفارس خالد المبطي إلى الجولة الثانية الختامية لقفز الحواجز «فردي رجال»، بزمن 74.38 ثانية، والفارس سعد العجمي بزمن 75.18 ثانية، والفارس عبد الرحمن الراجحي بزمن 72.87 ثانية، والفارس رمزي الدهامي بزمن 73.95 ثانية.

وتُنظم الجولة الثانية لقفز الحواجز فردي، الأحد، عند الـ05:45 صباحًا بتوقيت السعودية.