التحدي الـ 23 بين عُمان والإمارات

يصطدم المنتخب العُماني الأول لكرة القدم بنظيره الإماراتي، السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في مواجهة تحمل الرقم 23 بينهما في تاريخ البطولة، ويبحث خلالها الطرفان عن بطاقة العبور إلى النهائي.

وبلغ المنتخب العُماني نصف النهائي وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعد تساويه مع العراق في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة والبطاقات، قبل أن تمنحه القرعة بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

في المقابل، وصل المنتخب الإماراتي إلى نصف النهائي متصدرًا مجموعته بسبع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على قطر، بعد انتصاره على اليمن 4ـ0 والبحرين 3ـ0، وتعادله مع المنتخب القطري 1ـ1.

وتحمل مواجهة السبت الرقم 23 بين المنتخبين في كأس الخليج، بعدما التقيا 22 مرة سابقة، مالت خلالها الأفضلية إلى الإمارات بـ11 انتصارًا، مقابل أربعة انتصارات لعُمان، فيما انتهت سبع مباريات بالتعادل.

وتظهر الأفضلية الإماراتية أيضًا في حصيلة الأهداف خلال المواجهات المباشرة، إذ سجل «الأبيض» 30 هدفًا في الشباك العُمانية، مقابل 18 هدفًا لـ«الأحمر».

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين هذه المرة في مواجهة إقصائية لا تقبل التعويض، إذ يحجز الفائز مقعده في نهائي «خليجي 27»، لمواجهة المتأهل من السعودية وقطر.