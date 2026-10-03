القطريون أبطال شاطئية الآسياد

احتفظ القطريان أحمد تيجان وشريف يونس بذهبية الكرة الطائرة الشاطئية للرجال، للمرة الثالثة تواليًا، بعد الفوز على إندونيسيا بنتيجة 2ـ1، السبت، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، المنظمة في اليابان.

ورفعت قطر بهذا الفوز رصيدها إلى أربع ميداليات ذهبية، وست فضيات وخمس برونزيات.

ويملك تيجان ويونس، البالغان 31 عامًا، في رصيدهما الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو صيف 2021.

وأطاح «العنابي» بأفندي صفيان رحمان وأكبر بيتانج في النهائي، بعد أن قلب تأخره في المجموعة الأولى.

وتقدم الثنائي الإندونيسي 21ـ19، قبل عودة الثنائي القطري في الثانية 21ـ16، ثم حسم المباراة في الثالثة 15ـ8.

وجاء تأهل تيجان ويونس بعد الفوز على الثنائي التايلاندي بورافيد تاوفاتو وبيثاك تيبجان 2ـ0 في الدور نصف النهائي.

وتصدرت قطر المجموعة الأولى في الدور التمهيدي، بعد تحقيقها فوزين متتاليين على الثنائي الفلبيني عبديلا النكران وفرانسيسكو ليري جون 2ـ0، وعلى الثنائي العماني هود الجلبوبي ومازن الهاشمي بالنتيجة ذاتها، قبل أن تتجاوز الثنائي الفيتنامي فان فييت تران ولام توي نجويين 2ـ0 في دور الـ16، ثم الإيرانيين عباس بورعسكري وعلي رضا آقاجاني غصاب 2ـ0 أيضًا.