جائزة البحرين الكُبرى.. فيرستابن أول المنطلقين

ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1، الأحد، من المركز الأول على خط انطلاق جائزة البحرين الكُبرى المنظمة استثنائيًا في ماليزيا، بعدما سجل السبت أسرع زمن في التجارب الرسمية.

وتُعد هذه المرة الأولى، الموسم الجاري، التي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول، متقدمًا على البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، بطل العالم سبع مرات.

وحقق إسحاق حجار، زميل فيرستابن في الفريق، ثالث أسرع زمن في التجارب التأهيلية، لكن السائق الفرنسي سيتراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق، بسبب عقوبة فُرضت على ريد بُل، لتركيب مكونات جديدة للمحرك تتجاوز الحصة المسموح بها.

ويستفيد الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر بطولة العالم، من عقوبة حجار، ليشغل هذا المركز، بعدما أنهى سائق مرسيدس الجولة التأهيلية الأخيرة في المركز الرابع.