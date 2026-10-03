الآسياد 2026.. فادية تهدي الأردن المعدن الأصفر

فازت الأردنية فادية خرفان بذهبية التايكواندو لوزن أقل من 57 كجم، في الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، السبت، بعد تغلبها على الصينية جانج تشولينج بنتيجة 2ـ1 «0ـ2، 4ـ2، 6ـ3»، بعد ظفرها، أغسطس الماضي، بذهبية بطولة العالم المفتوحة للسيدات في الصين. وقالت فادية بعد الفوز بالمعدن الأصفر: «عيني على أولمبياد 2028 في لوس أنجليس».

وأكد فارس العساف، مدرب فادية، أنها موهبة منذ الصغر، بعدما لمع اسمها في عام 2019 مع منتخب الأشبال.

وتدين فادية بهذا الإنجاز لوالدها الراحل، مضيفة: «مررت بمرحلة أردت فيها ترك التايكواندو، فقال لي لن تتوقفين وستصبحين بطلة، كل ميدالية سأحققها بفضله، تعلمت أني الأفضل في وزني ولا أخشى أحدًا، وإذا اجتهدت أستطيع التغلب على الجميع، وهذه الميدالية أثبتت لي أني قادرة فعلًا مهما كانت المنافَسة أو المنافِسة».

وجلبت فادية للأردن الذهبية الأولى في التايكواندو بعد أربع برونزيات، رافعة رصيد بلادها إلى ذهبيتين وثلاث فضيات وست برونزيات.

وأحرز الأردني زيد مصطفى، حامل فضية أولمبياد باريس 2024، برونزية وزن تحت 68 كجم، ومواطنه محمد العداربة برونزية وزن فوق 80 كجم.

وواصل الأردن حصد الميداليات في هذه الرياضة، بعد فوز صالح الشرباتي وجعفر الداوود ببرونزيتين بوزن 80 و58 كجم تواليًا، الجمعة.