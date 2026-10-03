ماذا تعرف عن بينيرو حكم مباراة السعودية وقطر؟

ولد الحكم البرتغالي جواو بينيرو في 4 يناير 1988 بمدينة فيلا نوفا دي فاماليكاو البرتغالية، ويعمل محاميًا إلى جانب مسيرته التحكيمية، وينتمي إلى اتحاد براجا لكرة القدم، وبدأ ظهوره في الدوري البرتغالي الممتاز عام 2015، قبل أن يحصل على الشارة الدولية عام 2016.

وأدار بينييرو 450 مباراة خلال مسيرته، أشهر خلالها 2007 بطاقات صفراء، و40 بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني، إضافة إلى 46 بطاقة حمراء مباشرة، فيما احتسب 151 ركلة جزاء.

وعلى الصعيد الأوروبي، قاد الحكم البرتغالي 15 مباراة في دوري أبطال أوروبا، من أبرزها مواجهة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان «1ـ1» في نصف نهائي نسخة 2025ـ2026، إضافة إلى لقاء أرسنال وإنتر ميلان الموسم الماضي.

وسجل بينيرو حضوره في كأس العالم 2026 التي استضافتها أمريكا وكندا والمكسيك، عبر ثلاث مباريات، إذ أدار مواجهتي البوسنة وسويسرا، وكندا وجنوب إفريقيا، قبل أن يقود لقاء سويسرا والأرجنتين في الدور ربع النهائي.

وسبق للبرتغالي أن أدار مباراة واحدة للمنتخب السعودي، كانت أمام الكويت ضمن منافسات «خليجي 27»، وانتهت بفوز الأخضر 1ـ0.