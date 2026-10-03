الأخضر والعنابي.. مواجهتان على اللقب.. وماجد هدافا

حملت المواجهات المباشرة بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونظيره القطري، في النسخ السابقة من كأس الخليج العربي درجات عالية من الإثارة، إذ التقيا في 22 مناسبة مع أفضلية صريحة للأخضر في عدد الانتصارات والأهداف، وبصمة لافتة للنجم الأسطوري ماجد عبد الله، الذي وقّع على 7 أهداف في شباك العنابي، بين عاميْ 1979 و1984.

ووصلت درجة الإثارة إلى ذروتها في مواجهتيْن مباشرتيْن حسمتا هوية البطل، إذ اعتلى الأخضر المنصة عام 2002 بعد فوز دراماتيكي على قطر، فيما حقق العنابي لقب نسخة 2014 بعد فوزه على «الصقور» في المباراة النهائية التي استضافتها الرياض.

والتقى المنتخبان للمرة الأولى على مستوى بطولات الخليج، بتاريخ 2 أبريل 1970، خلال النسخة الأولى التي استضافتها البحرين، وانتهت بالتعادل 1-1، إذ تقدّم الأخضر بهدف سجله النور موسى، قبل أن يدرك خالد بلان التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وشهدت الفترة ما بين عاميْ 1972 و1982 تفوقًا واضحًا للمنتخب السعودي على شقيقه القطري، إذ تواجها 6 مرات في هذه الفترة، وحقق الأخضر الفوز في 5 منها، بما في ذلك فوزه بنتيجة 4-0 في نسخة 1972، بعد ثنائية لسعيد غراب وأخرى للنور موسى، وبنتيجة 7-0 عام 1979، في مباراة شهدت تسجيل ماجد عبد الله لـ 5 أهداف، علمًا أن النجم السعودي الأسطوري هو الهدّاف التاريخي لمواجهات الأخضر والعنابي في كأس الخليج، برصيد 7 أهداف سجلها بين 1979 و1984.

وحقق المنتخب القطري فوزه الأول على الأخضر في نسخة 1976، وبهدف نظيف سجله سليمان الماس، تلاه فوزًا ثانيًا في نسخة 1984، بنتيجة 2-1، إلا أنّ المنتخب السعودي لم يعرف معنى الخسارة أمام قطر في 12 مواجهة مباشرة متتالية بعد ذلك، حتى المباراة النهائية لنسخة 2014 في الرياض، والتي شهدت تتويج المنتخب القطري بلقبه الثالث، عقب فوزه 2-1، علمًا أن الأخضر تقدم بهدف سعود كريري، قبل أن يقلب القطريون الموازين بهدفين من توقيع المهدي مختار وبوعلام خوخي.

وقبل نهائي 2014، التقى المنتخبان في تحدٍ حاسم أول، وكان ذلك في آخر الجولات خلال نسخة 2002، في الرياض أيضًا، إذ كان المنتخب القطري متصدرًا للترتيب بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، تبعه الأخضر ثانيًا برصيد 10 نقاط، وكان المنتخب السعودي مطالبًا بالفوز في اللقاء الحاسم، إلا أن المنتخب القطري تقدم بهدف سجله أحمد خليفة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة 79، والتي شهدت تسجيل عبد الله الجمعان هدف التعادل من ركلة جزاء حصل عليها سامي الجابر، قبل أن يقلب صالح المحمدي الموازين بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 85، وصولاً إلى هدف تأكيد الفوز والتتويج عن طريق طلال المشعل في الدقائق المضافة.

وتُعد المواجهة المرتقبة بين المنتخبيْن، الثالثة بينهما في الدور نصف النهائي، إذ التقيا للمرة الأولى في المربع الذهبي في نسخة 1974، وحسمها الأخضر بنتيجة 3-1، وبأهداف حملت توقيع ناجي عبد المطلوب وسعيد غراب ومحمد المغنم، قبل أن يحقق المنتخب السعودي فوزًا ثانيًا في نصف نهائي 2019، وبهدف سجله عبد الله الحمدان، في لقاء كان الأخير بين الطرفيْن على مستوى بطولات الخليج.