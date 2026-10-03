«كلين شيت» عاشر يغري العويس أمام قطر

يأمل محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في السير على خطى تسعة حراس حافظوا على نظافة شباكهم خلال مباريات سابقة ضد قطر في بطولة كأس الخليج عندما يحمي عرين الأخضر أمام «العنابي»، السبت، في نصف نهائي «خليجي 27».

ولم يسبق للعويس أن شارك أمام قطر في بطولة كأس الخليج، وفي حال نجح في الخروج بـ«كلين شيت» فإنه سيكرر ما فعله تسعة حراس سابقين للمنتخب السعودي تمكنوا من المحافظة على نظافة شباكهم.

ويبرز في القائمة محمد الدعيع، الذي يعد الأكثر خوضًا للمباريات أمام قطر في البطولة الخليجية بواقع أربع مواجهات انتهت واحدة بشباك نظيفة واستقبل أربعة أهداف، ويليه أحمد عيد ووليد عبد الله بـ«كلين شيت»، واحد في ثلاثة لقاءات لكل منهما، حسب إحصاءات موقع المنتخب السعودي.

وتضم القائمة ستة لاعبين واجهوا قطر مرة واحدة من دون أن تهتز شباكهم، وهم: عبد الله الدعيع، مبروك زايد، سمير سليماني، حسن خليفة، سالم مروان، وخالد الدوسري المعروف بلقب خالدين.

في المقابل، شارك ثلاثة حراس مرمى آخرين بواقع مرة واحدة لكل منهم في المباريات التي جمعت المنتخب السعودي بنظيره القطري، لكنهم عجزوا عن تحقيق الـ«كلين شيت»، وهم: عساف القرني، محمد المطلق، ومحمد خوجة.

وبالعودة إلى العويس، فإنه شارك بديلًا في مباراة وأساسيًّا خلال مواجهتين ضمن مشوار الأخضر الحالي في البطولة الخليجية من دون أن يستقبل أي هدف حتى الآن، وهو ما يطمح إلى تكراره في لقاء قطر، والمساهمة في قيادة المنتخب إلى النهائي بشباك نظيفة.