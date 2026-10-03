الأخضر والعنابي.. 12 لاعبا يحتفظون بذاكرة مواجهتي 2014 و2019

يحتفظ أربعة لاعبين ضمن صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بذكريات من لقاء «الأخضر» أمام قطر لحساب نصف نهائي كأس الخليج 2019، فيما استمرَّ مع «العنابي» ثمانية أسماء كانت برفقته في الموقعة ذاتها، بينهم رباعي واجه «الصقور» في نهائي نسخة 2014.

وتكشف قائمتا المنتخبين اللذين يتواجهان، السبت، في نصف نهائي «خليجي 27» عن مسارين مختلفين لهما خلال آخر 12 عامًا، ففي حين طرأت تغييرات واسعة على صفوف «الأخضر»، حظي الجانب القطري بقدر أكبر من الثبات.

ويتجسد هذا الثبات بوجود بيدرو ميجيل وطارق سلمان وبوعلام خوخي وكريم بوضياف وعبد العزيز حاتم وحسن الهيدوس وأكرم عفيف والمعز علي، ممن كانوا ضمن قائمة المنتخب القطري في مواجهة نصف نهائي 2019.

أما في الجانب السعودي، فاستمرّ فقط من قائمة المواجهة ذاتها حسان تمبكتي ومحمد كنو وفراس البريكان وعبد الله الحمدان.

ويمتد حضور أربعة لاعبين قطريين من الثمانية المذكورين إلى نسخة 2014، وهم بوعلام خوخي وكريم بوضياف وعبد العزيز حاتم وحسن الهيدوس، فيما تغيّب جميع الأسماء السعودية، التي عاصرت نهائي تلك البطولة في الرياض قبل 12 عامًا، عن القائمة الحالية.