أمام الخليجيين.. الأخضر لا يخسر في الجوهرة

لم يعرف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الخسارة أمام المنتخبات الخليجية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» في جدة، قبل مواجهة قطر، السبت، ضمن نصف نهائي كأس الخليج الـ27.

وخاض الأخضر تسع مباريات أمام منتخبات خليجية على أرض الجوهرة، حقق خلالها سبعة انتصارات، مقابل تعادلين، دون أن يتلقى أي خسارة، مسجلًا 14 هدفًا، فيما استقبل هدفًا واحدًا فقط.

وبدأت السلسلة خلال تصفيات كأس العالم 2018، حين تغلب الأخضر على الإمارات 2ـ1، ثم كرر انتصاره عليها 3ـ0، وتجاوز العراق 1ـ0، قبل أن يهزم عُمان 1ـ0 ضمن تصفيات مونديال 2022.

وفي تصفيات كأس العالم 2026، تعادل المنتخب السعودي أمام البحرين والعراق دون أهداف، قبل أن يعود إلى الانتصارات على ملعب الجوهرة خلال كأس الخليج الـ27، بالفوز على الكويت 1ـ0، وعُمان 4ـ0، والعراق 2ـ0.

ويسعى الأخضر إلى مواصلة سجله الخالي من الخسارة أمام المنتخبات الخليجية على ملعب الجوهرة، عندما يواجه قطر في نصف نهائي «خليجي 27».