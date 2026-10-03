أمام قطر.. النور والحمدان يحتفظان بأول الأهداف وآخرها

سجل محمد النور موسى، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أول أهداف «الأخضر» في شباك قطر خلال مواجهاتهما ضمن كأس الخليج، فيما يحمل عبد الله الحمدان توقيع آخر الأهداف السعودية أمام «العنابي» في البطولة، قبل تجدد اللقاء بين المنتخبين في نصف نهائي «خليجي 27».

ويعود أول هدف سعودي أمام قطر إلى 2 أبريل 1970، خلال النسخة الأولى من كأس الخليج، حين هز النور موسى شباك «العنابي» في المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 على ملعب مدينة عيسى الدولي في البحرين، ضمن المرحلة الثالثة من البطولة، فيما سجل خالد بلان هدف قطر.

وبعد 49 عامًا، دوّن الحمدان آخر هدف سعودي أمام قطر في كأس الخليج، عندما سجل هدف الفوز 1ـ0 عند الدقيقة 28، في نصف نهائي «خليجي 24»، 5 ديسمبر 2019، على ملعب الجنوب في الدوحة، ليقود الأخضر إلى المباراة النهائية.

ويتجدد الموعد بين المنتخبين، الجمعة، في نصف نهائي «خليجي 27»، بعد سبعة أعوام من آخر مواجهة جمعتهما في البطولة، التي انتهت بانتصار سعودي بهدف الحمدان.