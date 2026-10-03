04:00 عصرا.. فتح بوابات الإنماء

تشرع أبواب ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، قبل ثلاث ساعات من انطلاق مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره القطري، ضمن نصف نهائي «بطولة خليجي27»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولي المدينة الرياضية سيبدؤون بتشريع الأبواب عند الـ 04:00 من عصر السبت، للجماهير التي ستحضر المباراة الحاسمة، على أن تنطلق صافرة حكم المباراة عند الـ 06:55.

وبيّن المصدر أن إدارة الملعب خصصت البوابة الأولى الخارجية إلى كبار الشخصيات، فيما ستكون الثانية لحافلات المنتخبين، وحاملي تذاكر المنصة الذهبية والفضية، وخصصت البوابة الثالثة لكافة وسائل الإعلام، على أن تشمل جميع البوابات الخارجية الأخرى لجميع الجماهير، منها الخامسة لجماهير الرابطة السعودية، والثانية للجماهير القطرية.

وكان مجلس جمهور السعودي أنهى في وقت متأخر، مساء الجمعة، ترتيب «التيفو» بمقاعد واجهة الملعب، الذي سيحمل عبارة «عز وفخر» إضافة إلى توزيع الأعلام وأدوات التشجيع للجماهير قبل الجلوس على المقاعد.