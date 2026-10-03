بعد الظهور الأول في الآسياد.. قطر تخطف ذهبية البادل

حصدت قطر الذهبية الأولى لدى الرجال في تاريخ رياضة البادل في الآسياد، بعدما قادها الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف للمعدن الأصفر، عُقب تغلبهما على الماليزيين كريستيان شين ويونس عيدان، بنتيجة 6ـ3، و6ـ1، السبت، في دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، المنظمة في اليابان.

وقال القطري طارق زينل، رئيس الاتحاد الآسيوي للبادل: «الأمل في مشاري وراشد، هذه بداية وليست نهاية، لدينا فريق قوي، ونتمنى المنافسة في دورة التضامن الإسلامي وبطولة العالم».

وعبَرت قطر إلى المشهد الختامي لمنافسات البادل، بعد إطاحة الشقيقين مشاري وراشد نواف بالإيرانيين هامي جولستان وآريا روجاني بمجموعتين 6ـ4 و6ـ2.

ورفعت قطر بهذا الفوز رصيدها في آسياد 2026 إلى خمس ميداليات ذهبية، وست فضيات، وخمس برونزيات.

ولدى سيدات البادل، أحرزت اليابان الميدالية الذهبية بفوز ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو على الإندونيسيتين فادونا كوسوماواتي وفيترياني ساباتيني 6ـ3 و6ـ4.