الأهلي يسرّع علاج إيبانيز قبل الوصل والنصر

تأكد غياب البرازيلي روجر إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن مواجهة الفتح 9 أكتوبر الجاري، على ملعب «تمويل الأولى» في الأحساء، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بسبب إصابة الساق التي لا يزال يعاني منها، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إيبانيز يخضع حالياً لتأهيل علاجي مكثف، وفق البرنامج المعد له من طبيب النادي، إذ يسعى الأخير إلى تجهيزه للدخول في القائمة التي ستغادر إلى دبي للمشاركة في جزء من مواجهة الوصل الإماراتي ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، 12 الشهر الجاري، على أن يكون بكامل جاهزيته في مواجهة «الكلاسكيو» أمام النصر 15 أكتوبر.

وبين أن المدافع البرازيلي اقترب من نهاية التأهيل، الذي بدأه بعد الفراغ من الإجازة، التي أعقبت الخسارة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في بطولة كأس القارات، على أن يدخل في برنامج لياقي مباشرة، لتجهيزه قبل استئناف المباريات.

وغاب إيبانيز عن المباراة التجريبية مع فريقه ضد جدة، الخميس الماضي، التي كسبها القطب الجداوي 7ـ1، ضمن برنامج الإعداد أثناء توقف دوري روشن.

ويفتقد الأهلي إلى الخماسي الدولي المشارك مع المنتخب السعودي في «خليجي 27»، ريان حامد وزكريا هوساوي وزياد الجهني وصالح أبو الشامات وفراس البريكان، إضافة إلى التركي ميريح ديميرال والأرميني إدوارد سبيرتسيان والفرنسي فالنتين أتانجانا والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الأجانب المنضمين إلى منتخبات بلادهم.

ويحتل الأهلي المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 12 نقطة.