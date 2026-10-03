سينر ينسحب من دورة شنغهاي

أرجأ الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميًا، السبت، عودته إلى ملاعب التنس مجددًا، بإعلانه الانسحاب من دورة شنغهاي للماسترز المقررة الأسبوع المقبل.

ولم يخض الإيطالي، البالغ 25 عامًا، الذي أحرز ستة ألقاب عام 2026 محققًا 44 انتصارًا مقابل ثلاث هزائم فقط، أي مباراة منذ تتويجه بلقب ويمبلدون في يوليو، بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وكتب سينر على «إنستجرام» قبل انطلاق البطولة المقررة بين 7 و18 أكتوبر: «للأسف، لن أتمكن من المشاركة في دورة شنغهاي للماسترز العام الجاري، كما كنت آمل».

ولم يقدم سينر، الذي كان قد انسحب في أواخر سبتمبر من دورة بكين، حيث كان يحمل اللقب، أي توضيحات إضافية.

ووفقًا للصحافة الإيطالية، استشار الفائز بخمسة ألقاب كبرى اختصاصيًا في إصابات الركبة في مدينة ليون الفرنسية، الجمعة.

ويزيد غيابه المطول من فرص أقرب منافسيه الألماني ألكسندر زفيريف في اعتلاء صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الأولى قبل نهاية الموسم.

وتفصل حاليًا 1370 نقطة بين المصنفين الأول والثاني عالميًا.

ويمتلك سينر عددًا أكبر بكثير من النقاط للدفاع عنها مقارنة بالألماني حتى نهاية الموسم، بعدما أحرز في عام 2025 لقبي دورتي بكين وفيينا من فئة 500 نقطة، ولقب دورة باريس لماسترز الألف نقطة، إضافة إلى البطولة الختامية للمحترفين في تورينو، التي تمنح الفائز 1500 نقطة.

أما زفيريف «29 عامًا» فكان أقل نجاحًا بكثير في نهاية الموسم الماضي، ما سيمنحه فرصة إضافة نقاط أكثر من سينر في البطولات الأخيرة من العام.

وإضافة إلى إحراز أول لقبين كبيرين في مسيرته خلال عام 2026 في رولان جاروس وفلاشينج ميدوز، بلغ زفيريف نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ونهائي ويمبلدون.