انقسام الولاء بين مشجعي الهند قبل تجريبية البرازيل

أقرّ مشجعو منتخب الهند الأول لكرة القدم بانقسام ولائهم وهم يترقبون المباراة التجريبية الأولى في تاريخ بلادهم أمام البرازيل العملاقة في كالكوتا، السبت.

وتتمتع البرازيل، المتوجة بكأس العالم خمس مرات، بقاعدة جماهيرية ضخمة في الهند المهووسة بكرة القدم، حيث شوهد كثيرون يرتدون القميص الأصفر الشهير للمنتخب مع اقتراب موعد المباراة.

وقال جويديب بال «30 عامًا»، وهو عضو في رابطة لمشجعي البرازيل في كولكاتا، لوكالة فرانس برس: «نحن متحمسون جدًا. كثيرون منا سيكونون في الملعب، بينما سيتابع الآخرون المباراة عبر التلفزيون، لقد شاهدنا النجوم البرازيليين مثل فينيسيوس جونيور ودانيلو سانتوس وإندريك على شاشة التلفزيون. والآن لدينا فرصة كبيرة لرؤيتهم يشعلون أجواء الملعب».

وأردف: «لكن قلوبنا منقسمة بين حبنا للبرازيل وبلدنا. سندعو للهند كي تفوز بالمباراة».

لم يسبق للهند أن تأهلت إلى كأس العالم، وبينما تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة، فإنها تأتي في المرتبة الثانية خلف الكريكيت في بلد يعشق هذه الرياضة.

وسافر مشجعون من مختلف أنحاء البلاد لمشاهدة نجومهم المفضلين على أرض الملعب الذي يتسع لـ65 ألف متفرج.